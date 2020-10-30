يسرا: استنونى مع صديقتى الإعلامية وفاء الكيلاني

نشرت الفنانة يسرا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيدوهات إنستجرام .

وعلقت يسرا قائلة: "‎استنوني الليلة في حلقة خاصة من برنامج #السيرة مع صديقتي الإعلامية وفاء الكيلاني الساعة 11 مساء".

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وحققت يسرا، نجاحا كبيرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" حيث أشاد الجمهور به وقت عرضه، كما أثارت إعجاب محبيها بالعديد من المشاهد المؤثرة بالعمل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد أنور، وتيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.