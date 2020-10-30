جاء ذلك ردا على الرسوم المسيئة لسيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" التى نشرتها صحيفة تشارل إيبدو وإستمر فى عرضها بأمر من "ماكرون"رئيس فرنسا .
وعلى صعيد أخر أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده لن تستسلم ولن ترضخ أبدا، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس، بمدينة نيس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال ماكرون في كلمته من موقع الهجوم بمدنية نيس: "سواء كان المواطنون مؤمنين أم لا، يجب علينا أن نتعهد لأنفسنا بعدم الاستسلام أبدًا".
وأضاف: "لن نوفر جهدا في حماية الفرنسيين"، داعيا المواطنين بكل طوائفهم بغض النظر عن دياناتهم إلى الاتحاد.
وقرر الرئيس الفرنسي رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية، ونشر وحدات إضافية من الجيش لحماية المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنان عالمى يرد على الإساءة للرسول بطريقته.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.