فنان عالمى يرد على الإساءة للرسول بطريقته.. فيديو

إنتشر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" فيديو لأحد أشهر المطربين بالعالم وهو يغنى أغنية "لا إلله الا الله محمد رسول الله".

جاء ذلك ردا على الرسوم المسيئة لسيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" التى نشرتها صحيفة تشارل إيبدو وإستمر فى عرضها بأمر من "ماكرون"رئيس فرنسا .

وعلى صعيد أخر أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده لن تستسلم ولن ترضخ أبدا، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس، بمدينة نيس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال ماكرون في كلمته من موقع الهجوم بمدنية نيس: "سواء كان المواطنون مؤمنين أم لا، يجب علينا أن نتعهد لأنفسنا بعدم الاستسلام أبدًا".

وأضاف: "لن نوفر جهدا في حماية الفرنسيين"، داعيا المواطنين بكل طوائفهم بغض النظر عن دياناتهم إلى الاتحاد.

وقرر الرئيس الفرنسي رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية، ونشر وحدات إضافية من الجيش لحماية المواطنين.