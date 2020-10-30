بـ الفستان الجديد.. رانيا يوسف في جلسة تصوير خاصة لـ«دوت الخليج»

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير خاصة أمام عدسة دوت الخليج، بأحدث الفساتين التي ارتدتها ليلة أمس الخميس 29 أكتوبر، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة.

وأثارت رانيا يوسف حالة كبيرة من الجدل، أمس الخميس 29 أكتوبر، بالفستان التي ارتدته قبل يوم واحد من ختام الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ظهرت على السجادة الحمراء بـ فستان طويل مفتوح من الأمام، ومغطى من البطن بإستثناء منطقة السُرة، فظهرت فيها بفتحة مثلثة، تظهر بها سرتها، ما شكل موجة من الجدل حولها.

وظهرت رانيا يوسف، أيضًا على السجادة الحمراء خلال فعاليات الثلاثاء الماضي، مرتدية جمبسوت قصير جدا باللون الأسود اللامع، ضمن إطلالاتها الجريئة خلال الفعاليات الجونة السينمائي. وقبل فعاليات السجادة الحمراء مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، ظهرت رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة جريئة، ارتدت فيها هوت شورت أسود قصيرا وبدي كت مفتوحا من الخلف، لتحدث به تفاعلًا بين متابعيها على السوشيال ميديا. وطهرت رانيا يوسف الاثنين 26 أكتوبر، بإطلالة من اختيار الاستايلست ياسمين علي، إذ ارتدت فستانا طويلا ملون اللون الأسود والبينك والأصفر، وكان شفافًا بعض الشيء. وفي ثاني أيام فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي، وتحديدًا يوم السبت 24 أكتوبر، ظهرت رانيا يوسف على السجادة الحمراء، بفستان أسود قصير ومحتشم. وفي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة 23 أكتوبر، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مرتدية فستانا بصلي اللون، مفتوحا من الأمام، اعتمد على بطانة، عكس الفساتين التي أثارت بها الجدل مسبقًا، ولكن على الرغم من ذلك، أثار الفستان حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

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