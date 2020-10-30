من الجونة.. تامر حبيب لـ جمهوره: الشياكة عاوزه مني إيه

عدة صور له من مهرجان الجونة، وذلك عبر صفحته بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وعلق تامر حبيب على الصور" الشياكه عاوزة مني ايه بجد مش عارف ".
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الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
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