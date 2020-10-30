من قلب البحر.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

ياسمين يا قمر - قلبي - وربنا يوفقك في حياتك - ست الكل حبيبتي - مشاء الله
وأكدت صبري، خلال تصريحاتها في مهرجان الجونة السينمائي، على قناة «on»، "ممكن أعمل أفلام على المنصات الإلكترونية؛ لأنها هي المستقبل".
وأضافت ياسمين، أنها تريد تجسيد دور في عمل فني يتحدث عن المرأة، وإظهار المشاكل التي تواجهها في المجتمع.
ونوهت إلى أن سنة 2020 يمكن أن نعبر عنها بأغنية «الحياة حلوة».
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