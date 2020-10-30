ختام الجونة السينمائي.. الصور الأولى من توافد النجوم إلى السجادة الحمراء

بدأت منذ قليل فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بتوافد النجوم إلى السجادة الحمراء، إذ ينتظر أن يقام الليلة حفل توزيع الجوائز بالإعلان عن الأفلام الفائزة.

وكان أول الحضور من نجوم الفن والمجتمع على السجادة الحمراء: «الإعلامية لميس الحديدي، الفنان آسر ياسين وزوجته، رانيا منصور، غنوي محمود»، ويستمر باقي النجوم في التوافد.