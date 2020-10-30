من غير بطانة.. شاهد | فنانة تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر، فعاليات، بحضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، تمهيدًا لبدأ الحفل.

وانتشرت صور لإحدى الفنانات الحاضرات في فعاليات الحفل الختامي، وهي تظهر بفستان لافت شفاف يشبه فستان الفنانة رانيا يوسف، التي ظهرت به دون بطانة، لكن الجمهور المصري لم يتعرف عليها، ولكنها فنانة لبنانية تُدعى غنوي محمود تبلغ من العمر 30 عامًا.

وبدأت منذ قليل فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بتوافد النجوم إلى السجادة الحمراء، إذ ينتظر أن يقام الليلة حفل توزيع الجوائز بالإعلان عن الأفلام الفائزة.

وكان أول الحضور من نجوم الفن والمجتمع على السجادة الحمراء: «الإعلامية لميس الحديدي، الفنان آسر ياسين وزوجته، رانيا منصور، غنوي محمود»، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

وافتتح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" فعاليات الدورة الرابعة، وتدور أحداثه عن سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت.

وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.