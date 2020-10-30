رد فعل غريب من زوج الموديل عبير سندر بعد علمه بحملها في طفلهما الأول..بالفيديو

عبير سندر الفاشينيستا السعودية أعلنت بالأمس، عن حملها بطفلها الأول من زوجها البريطاني، جوردان أونيل، حيث باتت في شهرها الرابع، وكشفت أنها كانت قد اتخذت قرار بألا تعلن عن الحمل إلا بعد مرور فترة عليه، وبررت سبب اختفائها من مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بأن متاعب الحمل والنوم كثيرًا هو السبب في ذلك.

عبير سندر تعلن حملها

عبير سندر نشرت عبر قناتها على يوتيوب، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تفاجئ زوجها بخبر حملها قبل 3 أشهر، حيث أوضحت أنها حرصت على أن تقنع زوجها أنها سوف تحضر له مفاجأة خلال مشاركتهما في أحد التحديات التي سيقومون بها أمام الجمهور وعند تصوير فيديو التحدي فاجئت زوجها بخبر حملها.

رد فعل زوج عبير سندر عندما فاجئته بنبأ حملها

زوج عبير سندر لم يكن مستوعبًا أو مصدقًا لما قالته زوجته له في البداية واعتقد أنها تقوم بمقلب فيه، خاصة وأنهما كانا متفقين على تأجيل فكرة الحمل في الوقت الحالي، وبمجرد أن تأكد من الخبر السعيد، بعد أن أرته عبير صورة جهاز فحص الحمل على هاتفها، فقام باحتضانها معبرًا عن سعادته الشديدة كونه سيصبح أبًا للمرة الأولى، فيما بكت دوت الخليج من فرحتها.

وعادت عبير سندر مجددًا لمشاركة الجمهور على انستجرام، اليوم، الجمعة، بصورة من "السونار" الخاص بطفلها الأول التي أمسكتها مع زوجها، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله.. أكبر نعمة لنا"، وتلقت الفاشينيستا السعودية تهاني قطاع كبير من أصدقائها وجمهورها، وتمنوا لها الصحة والسعادة.

تفاصيل زواج عبير سندر من البريطاني جوردان أونيل

الجدير بالذكر أن العارضة ومدونة الجمال السعودية احتفلت قبل نحو عام ونصف، بزفافها رسميًا على مدرب الفنون القتالية الإنجليزي جوردان أونيل في أجواء مليئة بالرومانسية والفرح، وحرصت وقتها على مشاركة الجمهور بصور وفيديوهات من الحفل.

وبعدها حرصت الفاشينيستا عبير سندر على توثيق يومياتها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت عدة فيديوهات طريفة، استعرضت فيها جولتها مع زوجها في شهر العسل، بالإضافة إلى الشارع المطل على منزلها.

وتحدثت عبير وقت زواجها أيضًا عن حياتها الزوجية الجديدة، معتبرة بأنها باتت تشعر بأنها ربة منزل، وأن ما يشغلها حالياً هو ترتيب المنزل وإعداد الطعام لها ولزوجها.