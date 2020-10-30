فيديو بسمة وهبة تطلب من طبيبها أن يستأصل لها الرحم:"حياتي كلها ابتلاءات"

بسمة وهبة الإعلامية المصرية، تحدثت عن تفاصيل معاناتها مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وتحدثت عن إصابتها السابقة بمرض سرطان الثدي، خلال لقاء مصور مع برنامج "MBC Trending" الذي يُعرض عبر شاشة MBC 4.

بسمة وهبة تتحدث عن أزماتها الكثيرة التي تواجهها

بسمة وهبة أكدت في البداية أنها لا تحب أن تسمي نفسها من المتعافيات، ولكن تفضل أن يصفها الجميع بأنها من المحاربات، مشيرة إلى أن الجمهور من الممكن أن يعتقد أنها تعيش حالة من السعادة طوال الوقت، وأنها لا تعاني من الأزمات والمشاكل، وهو عكس ما تتعرض له، قائلة: "أنا كلي ابتلاءات.. حياتي كلها ابتلاءات ولكن اتعلمت إني أكون قوية ومتفائلة".

بسمة وهبة تطلب من طبيبها استئصال الرحم وتكشف طبيعة مرضها

وكشفت بسمة وهبة تفاصيل مرضها الأخير الذي استدعى سفرها إلى لندن لإجراء عملية جراحية، وأكدت أنها كانت تعاني في البداية من مشكلتين صحيتين، الأولى مشكلة خاصة بالمعدة، حيث أصبحت ضعيفة للغاية وتسبب لها التعب منذ حوالي عام، وعندما بدأت رحلة الفحوصات، اكتشف طبيبها وجود شيء غريب على الرحم، وهو عبارة عن هرمونات خطيرة نشطة، تشبه الورم السرطاني.

وأضافت الإعلامية المصرية أنها طلبت من الطبيب استئصال الرحم لكنه رفض وأكد أنه سيجري لها جراحة من أجل ضخ هرمون معاكس يبطل عمل الهرمون الخطير، وبالفعل خضعت للعملية الجراحية وتعافت ولازالت تتلقى العلاج، مشيرة أن تلك المشكلة لا علاقة لها بمرض معدتها.

نصيحة بسمة وهبة للنساء

ووجهت بسمة وهبة نصيحة لكل النساء، وطالبتهم بضرورة الكشف المبكر عن عن سرطان الثدي حتى يتم علاج من أصيبت به سريعًا وبأقل الاضرار، لافتة إلى أنها بسبب اكتشافها لمرضها السابق، متأخرًا، تسبب ذلك في سقوط شعرها بالكامل وحواجبها ورموشها، مُضيفة: "مرض السرطان هو هجوم شرس من عدو بسلاح، ويجب أن تتسمي بالقوة طول الوقت".

وكانت بسمة وهبة قد نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وتسجد شكرا لله على نجاح العملية الجراحية الأخيرة وسيطرت ملامح السعادة والفرح عليها في الفيديو بعدما استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة الصعبة من مرضها، لكنها عادت وعبرت عن معاناتها بعد العملية ونشرت فيديو قالت فيه إنها تشعر بالاختناق والضجر بعد الجراحة حيث إنها ترغب بالعودة إلى مصر لاشتياقها لأبنائها وأسرتها.