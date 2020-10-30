اللقطات الأولى للنجمات من كواليس التحضير لحفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة في دورته الرابعة، من المقرر أن تبدأ فعاليات حفل ختامه بعد قليل، إلا أن عدد من النجمات قررن الكشف عن الصور والفيديوهات الأولى لهن في أثناء تحضيرهم، وقبيل دقائق من تواجدهم على السجادة الحمراء.

بوسي شلبي أول تستعرض إطلالتها النهائية في ختام الجونة

الإعلامية بوسي شلبي كعادتها من أوائل النجمات اللاتي يحرصن على الانتهاء مبكرًا من إطلالاتهن والظهور على السجادة الحمراء قبل الجميع، ونشرت بوسي عبر حسابها على انستجرام، صورة لها باللوك النهائي قبل بدء حفل ختام المهرجان.

وظهرت بوسي شلبي في الصورة مرتدية فستان منفوش باللون الأزرق، كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة عدة فيديوهات خلال كواليس تحضيرها للإطلالة النهائية التي ستظهر بها اليوم في حفل الختام.

هالة صدقي وهيلدا خليفة على وشك الانتهاء من إطلالتهما

أما الفنانة هالة صدقي فنشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع الماكييرة الخاصة بها، خلال كواليس تحضيرها لحفل ختام المهرجان، وعبرت عن إعجابها بالمكياج الذي وضعته لها خبيرة المكياج الشابة.

بينما الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، فاستعرضت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، الخاتم الماسي الذي سترتديه في حفل الختام، وعبرت عن إعجابها به، فيما لم تكشف حتى الآن عن إطلالتها النهائية التي ستظهر بها في الحفل.

النجمات في صالون محمد الصغير

كذلك نشر الحساب الخاص بمصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا؛ على انستجرام، عدة صور لبعض النجمات وهن ينهين اللمسات الأخيرة الخاصة بوضع المكياج أو عمل الشعر، ومن بينهم الفنانة نور قدري والمنتجة شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي.