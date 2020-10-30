أروى جودة تسخر من ياسمين صبري ونجم "مسرح مصر" يشبه نفسه برانيا يوسف..نجوم "الجونة" في مرمى انتقادات زملائهم

إطلالات وتصريحات النجوم المثيرة للجدل في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة مازالت من أكثر الأمور التي نالت اهتمام الجميع خلال الأسبوع الماضي، منذ حفل الافتتاح وحتى الآن، حيث نالت تصريحات وإطلالات بعضهم، سخرية من قبل الجمهور، وبعض من زملائهم بالوسط الفني أيضًا.

الفنانة ياسمين صبري رغم عدم حضورها أي من فعاليات المهرجان هذا العام، سوى حفل الافتتاح، إلا أنها استطاعت أن تتصدر الترند لعدة أيام متتالية بسبب تصريحاتها غير الموفقة والمثيرة للجدل، سواء الخاصة باستثمار وقتها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وزواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أو تصريحها بأن فيروس كورونا من ضمن الأمراض التي سيصاب بها الجميع، فقالت نصًا: "ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي، أكيد هيجي للعالم كله.. واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

أروى جودة تسخر من ياسمين صبري!

تصريح ياسمين صبري تسبب في موجة غضب من الجمهور تجاه الفنانة المصرية، حيث أكدوا أنها بدت غير مهتمة بالمصابين بالفيروس الخطير المنتشر في جميع أنحاء العالم، أو من فقدوا حياتهم بسببه، كما وصف البعض تصريحها بأنه غير إنساني، كما باتت محور سخرية الجميع الى السوشيال ميديا، سواء الجمهور العادي أو بعض من زملائها بالوسط الفني.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أروى جودة وهي تتحدث عن كيفية قضاء يومها بالمهرجان، لكنها في أثناء وضع المكياج سخرت بشكل غير مباشر من تصريح ياسمين صبري، بعدما قرر الماكيير تركها للذهاب إلى موعد آخر مع فنانة أخرى، ثم العودة لها مجددًا، فردت أروى مستخدمة جملة زميلتها ياسمين صبري، وقالت: "يا لحقني يا مالحقنيش والبقاء للأقوى".

محمد أنور يشبه نفسه برانيا يوسف ويعلق على فستانها المثير للجدل

ولم تكن أروى جودة الوحيدة التي سخرت من إحدى زميلاتها اللاتي حضرن مهرجان الجونة، لكن أيضًا الفنان المصري محمد أنور، سخر من الفنانة رانيا يوسف بعد إطلالتها أمس الخميس، في سابع أيام المهرجان، حيث ظهرت بفستان مثير للجدل، كونه مكشوفًا من منطقة البطن.

ونشر محمد أنور عبر حسابه على انستجرام، صورة مجمعة، ظهر فيها خلال إحدى عروض مسرح مصر، وهو مرتديا تي شيرت مقطوع من منطقة البطن، وشبه ملابسه في تلك الصورة، بما ارتدته الفنانة رانيا يوسف، وعلق قائلًا: "نفس الشئ ولكنكم تحبون رانيا يوسف"، إلا أن الفنانة المصرية قابلت السخرية منها، بالمزاح، وعلقت على الصورة برسوم تعبيرية عبارة عن وجوه ضاحكة، وأعادت نشر الصورة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

النجوم يسخرون من أنفسهم في مهرجان الجونة

ويأتي ذلك في ظل سخرية بعض النجوم من أنفسهم بعد ظهورهم ضمن فعاليات المهرجان وتلقيهم تعليقات سلبية من الجمهور على إطلالتهم مثل محمود الليثي وإسلام إبراهيم وآخرين.

فنشر الفنان محمود الليثي صورة جديدة له على السجادة الحمراء، وعلق بطرافة على إطلالته، بمقارنة نفسه بالفنان العالمي سنوب دوج، وكتب على الصورة: "سنوب دوج الغلابة".