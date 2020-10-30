تامر حبيب: فيلم 200 متر مفيش فيه غلطة كتابة وإخراجًا وتمثيلًا

أعرب السيناريست تامر حبيب عن سعادته بفيلم " 200 متر " المشارك في مهرجان الجونة في دورته الرابعة قائلًا: " فيلم حلو أوي كله على بعضه كتابة وإخراجًا وتمثيلًا كل الناس قدامي في الكاميرا بتمثل حلو محدش مثل وحش".

وأضاف في لقاء في سهرة خاصة والمذاعة على شاشة " ON" مع المذيع يحيى حمزة بمناسبة اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة قائلًا "الفيلم ده بالذات من أحلى الافلام الي شفتها " .

وقال حبيب إن عرض تشارلي شابلن في مهرجان الجونة " the kid" " أحدث حالة ممتازة قائلًا " عمل حالة حلوة كأنه لسه معمول إمبارح رغم كونه من 100 سنة وهو من كتب ومثل واخرج وهو شيء بديع "