بعد سعفة كان.. نجمة الجونة الذهبية تنضم لجوائز فيلم ستاشر

حصد الفيلم المصري ستاشر منذ قليل على جائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير.

وهي الجائزة التي تسلمها منتجيه محمد تيمور ومارك لطفي والشريك في كتابته محمد فوزي وبطله سيف الدين حميدة.

ووجهوا شكرهم لمهرجان الجونة وللمخرج سامح علاء الذي كتب السيناريو ومعه محمد فوزي.

وكان الفيلم قد حقق إنجازا عالميا أمس للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم قد حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

لتصبح هذه هي رابع جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة و الثلاثين و يعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا و من أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

وقال المنتج محمد تيمور عنها إن الجائزة تاريخية بكل المقاييس وهو عاجز عن التعبير عن شعوره عنها بأية كلمات ممكنة، وأضاف مخرج الفيلم سامح علاء تجمعه به صداقة طويلة وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جدا وأنه يقدم سينما مختلفة لهذا اقدم علي انتاج علي هذا الفيلم.

أما عن تجربة تعاونه مع المنتجين مارك لطفي وفريق عمل فيج ليف فهو سعيد بهذا لانهم كانوا خير داعم فهو تعاون سهل الطريق للنجاح.

وعبر المنتج مارك لطفي عن فخره وسعادته التي لا توصف بالجائزة مضيفا أن سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة ومن خلال تكويناته حكي قصة مركبة بتلقائية وبساطة وأظن أنه سيكون من اهم المخرجين في مصر قريبا. وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم.

ووصف مارك شراكته مع محمد تيمور بأنها شراكة جديدة ومهمة ستثمر عن أفلام ومشاريع أخرى قريبا و هو سعيد أن تيمور قاد المشروع ببراعة.

وأما عن شريكه المستمر أحمد زيان فهو كالعادة قاسم مشترك في كل النجاحات يؤكد لطفي.

الفيلم من إنتاج " فيج ليف ستوديو " للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.