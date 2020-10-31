أخبار الفن | فستان بدون بطانة لابنة رانيا يوسف .. خطوبة بشرى في الجونة السينمائي

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:
انطلقت مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر، فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، تمهيدًا لبدأ الحفل.
في مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مع ابنتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والابنة ترتدي فستان الأم الشهير (بدون بطانة).
علقتت الفنانة رانيا يوسف في على الجدل المثار في مهرجان الجونة حول فساتينها قائلة: "إحنا جايين ننبسط ونلبس ونتشيك، والمشاكل إللي حصلت على فساتيني الحمد لله مشاكل حلوة ودمها خفيف مشاكل شقية مينفعش يبقى كله غم غم مفيش فرفشة ".
احتفلت الفنانة بشرى، بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.
اختتمت منذ قليل، فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وصناع الأعمال المشاركة في فعاليات هذه الدورة.
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