فريق «كردان» فى ساقية الصاوي.. 4 نوفمبر

تستقبل ساقية الصاوى حفل غنائى لفريق "كردان" على مسرح النهر يوم الأربعاء 4 من نوفمبر الساعة السابعة مساءً.

فريق كردان بقيادة المطرب وعازف العود والملحن على المنسى، تقدم الفرقة مزيج من كل أنواع الموسيقى وخاصةً الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.

يذكر ان ساقية الصاوي استقبلت حفل غنائى مختلف وجديد من نوعه مع فريق "إيجيبادور" يوم الأربعاء الماضي على مسرح النهر، وتقدم الفرقة ألوانا موسيقية مختلفة منها العربي والشرقي واللاتيني والاوروبي.

ايجيبادور باند هي فرقة موسيقية أسسها عازف العود والمؤلف الموسيقي المصري / محمد أبوزيد مع اثنين مع أصدقائه الفرنسيين المقيمين في مصر وهما / برتراند ماهيو عازفا للعود و إيتيان بورهيل عازفا للكلارينيت ، حيث قدموا عروضا على نطاق ضيق في مايو 2012 ، وفي نوفمبر من نفس العام انضمت إلى الفريق / لوسيل جيجين ، ولاحقا انضم إلى الفريق / آلان روبيير عازف الطبلة الهندي.