بفستان فضي ومكياج صاخب.. جوهرة تتألق في ختام مهرجان الجونة

نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي".

ارتدت جوهرة فستانًا انيقًا باللون الفضي، مزودًا بأكمام شفافة، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجًا جذابًا، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

واقيمت أمس الجمعة ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

يعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.