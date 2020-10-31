وفاء عامر مع ابنها وغياب ياسمين صبري وأول ظهور لدرة وأصالة..7 لقطات من حفل ختام مهرجان الجونة 2020

مهرجان الجونة وحفل ختام دورته الرابعة التي تقام الآن في مدينة الغردقة بمصر، شهد العديد من المشاهد واللقطات التي لفتت الأنظار بشدة لها والتي كان من أبرزها ظهور ابنة الفنانة رانيا يوسف بفستان والدتها التي أثار جدلا واسعا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2018.

ابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان والدتها الشهير

رانيا يوسف يبدو أنها اختارت تواجد ابنتها نانسي معها في ختام مهرجان الجونة السينمائي، لكن ظهور نانسي كان مثيرا للجدل بشكل واسع بسبب أنها ارتدت فستان والدتها الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2018 وتسبب في ردود فعل غاضبة من قبل البعض، مما جعل الفنانة رانيا يوسف تعتذر عن ارتدائها هذا الفستان، مما أثار حيرة الجمهور بعد عودتها من جديد به لكن هذه المرة وابنتها ترتديه.

ياسمين صبري تغيب عن ختام مهرجان الجونة

ياسمين صبري غابت عن حفل ختام مهرجان الجونة على الرغم من تواجدها في مدينة الغردقة، ونشرت الفنانة المصرية صور لها وهي على يخت، وعلقت عليها قائلة: "ممتنة إلى الأبد"، وعلق العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على غياب الفنانة ياسمين صبري والتي اعتبرها البعض مفاجئة، في وقت اعتبر البعض الأخر أن الفنانة لم تكن ترغب في الظهور حتى لا تثير جدل من جديد بعد التصريحات التي أطلقتها خلال الأيام الماضية في حفل افتتاح المهرجان، وكذلك طرح التساؤلات المختلفة حول سبب غياب زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة عن الحضور معها في حفل الافتتاح.

نجوم يظهرون لأول مرة

شهد حفل الختام ظهور عدد من النجوم لأول مرة هذا العام وبينهم أصالة ودرة، ورزان مغربي، وغيرهم.

نجل وفاء عامر يظهر معها في مهرجان الجونة

وفاء عامر الفنانة المصرية ظهرت بصحبة نجلها عمر الذي يظهر لأول مرة معها في مهرجان الجونة السينمائي، وقد أكد نجل الفنانة المصرية عن رغبته في خوض تجربة تمثيلية في المستقبل بعيدا عن المشاركة في أي عمل فني مع والدته لرغبته في شق طريقه بمفرده وبدون مساعدة من والدتها وفاء عامر أو والده المنتج محمد فوزي.

آسر ياسين وزوجته بدون أولاده

آسر ياسين أحد أبرز ضيوف مهرجان الجونة السينمائي ليس كونه فقط أحد نجوم السينما في الوطن العربي لكن كذلك لمشاركته كعضو لجنة تحكيم في المهرجان، وقد خطف آسر ياسين الأنظار في حفل الافتتاح بعدما ظهر مع زوجته ونجليه على السجادة الحمراء، مما تسبب في صدمة للعديد من متابعي المهرجان، لكن آسر ياسين قد أختار عدم الظهور مع نجليه في حفل الختام حيث اكتفى بالتواجد هو وزوجته على السجادة الحمراء.

هبة مجدي ومحمد محسن في حفل ختام الجونة

محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي ظهر كل منهما في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ويأتي ظهور كل من النجمين بعد نشر محمد محسن صور تجمعه وزوجته مع الفنان يحيى الفخراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتب عليها قائلاً: "حبينا نعمل مهرجان على الضيق كده في البيت". والذي اعتبره البعض سخرية من عدم دعوتهما لحضور مهرجان الجونة، لكن الثنائي ظهرا بعد أيام في حفل الختام.

نجلاء بدر مع زوجها في حفل ختام مهرجان الجونة

نجلاء بدر الفنانة المصرية ظهرت في حفل ختام مهرجان الجونة مع زوجها وقد أعتاد الثنائي على الظهور معا في حفلات المهرجان بل وإثارة الجدل بالصور التي يتم التقاطها لهما على السجادة الحمراء.