فيديو النجوم يرقصون على أغنية "دقي يا مزيكا" ورامي عياش يقبّل يد الفنانة يسرا

أختتمت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منذ قليل في مدينة الجونة المصرية بالغردقة، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات، الذين استعرضوا إطلالاتهم على السجادة الحمراء، مساء يوم الجمعة 30 أكتوبر.

أغنية ختام مهرجان الجونة السينمائي

عرضت أغنية ختام المهرجان، مساء اليوم، في الحفل، وهي بعنوان "دقي يا مزيكا" حيث شارك في أدائها عدد من النجوم والنجمات، من بينهم المطرب رامي عياش ويسرا وليلى علوى والإعلامية هيلدا خليفة وأمينة خليل وأروى جودة وجمال سليمان وتارا عماد وغيرهم، كما شارك فيها مؤسسى مهرجان الجونة السينمائي وهما نجيب وسميح ساويرس، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عبد الرحمن رشدي وتوزيع نابلسي، تحت إشراف المنتج محمد محسن جابر، وقد طلبت مقدمة الحفل ناردين فرج من النجوم الصعود على خشبة المسرح من أجل تقديم الأغنية بشكل مباشر أمام الجمهور، وذلك بعد انتهاء توزيع جوائز المهرجان، وقد ظهر الفنان رامي عياش وهو يقبل يد الفنانة يسرا بعد صعودها على خشبة المسرح، كما ظهرت الفنانة شيرين رضا وهي ترقص على أنغام الأغنية الجديدة.

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هيلدا خليفة في كواليس أغنية مهرجان الجونة

وتداول الجمهور مقطع فيديو للإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة من كواليس تصوير مشهدها بالأغنية، وظهرت هيلدا وهي ترقص على أنغام أغنية ختام مهرجان الجونة، ولاقى المقطع إعجاب عدد كبير من متابعيها.

نجم حفل ختام مهرجان الجونة 2020

في سياق آخر، كان هناك تكهنات بخصوص هوية المطرب الذي سوف يحيي حفل ختام المهرجان، فتوقع البعض أن تامر حسني هو من يقوم بذلك، وذلك بسبب إعلانه من قبل عن استعداده لإحياء حفل في الجونة من أجل الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وقرر استغلال المهرجان والحدث الرئيسي في الجونة من أجل الدعاية للألبوم وإطلاقه وسط النجوم، لكنه عاد واعتذر عن إقامة حفل انطلاق ألبومه بالمهرجان.

ليكون عمرو دياب هو نجم الحفل الخاص عقب ختام مهرجان الجونة، على غرار حفل الدورة الماضية في الافتتاح.