خالد الصاوي يبكي ونجوم "بـ 100 وش" يسرقون جوائز ختام مهرجان الجونة..فيديو وصور

مهرجان الجونة السينمائي اختتمت دورته الرابعة مساء اليوم والتي أقيمت في مدينة الغردقة بمصر، وسط حضور نجوم الوسط الفني، وقد بدأ الحفل بأغنية للمطربة التونسية آمال مثلوثي والتي حملت عنوان "حلم".

خالد الصاوي يبكي أثناء تكريمه في ختام مهرجان الجونة

خالد الصاوي قد تم تكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث حصل على جائزة الإبداع الفني وقد عرض أثناء حفل الختام فيلم قصير عن الفنان المصري تحدث فيه العديد من أصدقائه عنه وكان من بينهم الفنانة منة شلبي، وصبري فواز، والمخرج مروان حامد، وأحمد نادر جلال، حيث أكد المشاركون في الفيلم القصير على الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها الفنان خالد الصاوي وعلي قدرته على تقديم أصعب الأدوار بشكل بسيط ومحبب للجمهور، كما قدموا له التهنئة بمناسبة حصوله على الجائزة، وشكر خالد الصاوي أصدقائه، وكذلك القائمين على تنظيم المهرجان، وبكى أثناء كلمته التي ألقاها على الحضور.

أبرز الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الرابعة في مهرجان الجونة

"الرجل الذي باع ظهره" الفيلم التونسي للمخرجة كوثر بن هنية، حصل على جائزة أفضل فيلم عربي في حفل ختام مهرجان الجونة، وقد وجهت مخرجة العمل التهنئة لجميع العاملين فيه، وحصل فيلم "احتضار" على جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل وحصل كذلك على جائزة أفضل فيلم أسيوي، وفاز فيلم "حكايات سيئة" بجائزة الجونة الفضية، فيلم "إلي أين تذهبين ياعايدة" نال جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الطويل، وقد حصل على جائزة المهندس خالد بشارة التي تقدم لأول مرة المخرج أحمد فوزي صالح عن فيلمه "هاملت من عزبة الصفيح"، كما فاز فيلم "ستاشر" المصري بجائز السعفة الذهبية لمهرجان الجونة كأفضل فيلم قصير، فيلم "200 متر" الفلسطيني للمخرج أمين نايفة قد حصل على جائزة "سينما من أجل الإنسانية"، كما نال كذلك جائزة النقاد.

عصابة مسلسل "بـ100 وش" تسيطر على جوائز الجونة

آسر ياسين وأبطال مسلسل "بـ100 وش" ظهروا في حفل ختام مهرجان الجونة، حيث قدموا إحدى فقرات الحفل بشكل طريف بعدما تم الإعلان عن سرقة جوائز المهرجان من قبل العصابة لكن يظهر في النهاية مدير المهرجان انتشال التميمي ليسيطر على الموقف وليعود آسر ياسين ويعطي كافة الجوائز التي حصل عليها وعصابته لمدير المهرجان.

ختام مهرجان الجونة بأغنية "دقي يا مزيكا" لرامي عياش

مهرجان الجونة السينمائي اختتمت دورته الرابعة، بكليب النجم اللبناني رامي عياش "دقي يا مزيكا" والذي شاركه الغناء فيه كل من الفنانة بشرى، ومحمد فراج، و يسرا، وليلي علوي.