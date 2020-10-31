مواقف طريفة للنجوم وابنة رانيا يوسف ترتدي فستان والدتها الشهير في ختام مهرجان الجونة

مهرجان الجونة في حفل ختام دورته الرابعة التي بدأت فعالياتها منذ قليل في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بمصر، شهد العديد من المواقف الطريفة وكذلك ظهور العديد من النجوم بإطلالة مختلفة وجريئة كان من أهمها إطلالة الفنانة ميرهان حسين.

ابنة رانيا يوسف ترتدي فستان "البطانة" الشهير

ميرهان حسين الفنانة المصرية ظهرت بإطلالة جريئة أثارت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تم تداول العديد من صورها في حفل ختام مهرجان الجونة الذي يقام الآن، حيث ظهرت الفنانة بفستان قصير إطلالة ميرهان حسين ليست الأولى التي تلفت الأنظار إليها حيث أن الفنانة المصرية خطفت كذلك الأنظار خلال الأيام الماضية حيث ظهرت في أكثر من إطلالة جريئة مما جعل البعض يعتبر الفنانة مثيرة للجدل خاصة في ملابسها خلال مهرجان الجونة، كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة بصحبة ابنتها نانسي التي ظهرت أيضا بشكل مختلف حيث أن ابنة الفنانة المصرية قد ظهرت بنفس الفستان الذي ظهرت به والدتها في حفل مهرجان القاهرة السينمائي الذي أثار جدلا كبيرا عام 2018.

A post shared by El Gouna, Red Sea (@elgounaredsea) on Oct 30, 2020 at 10:16am PDT

مواقف طريفة تجمع نجوم وضيوف مهرجان الجونة في حفل الختام

انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي والعديد من نجوم المهرجان وخاصة الأجانب وكذلك بعض من لجان التحكيم ألتقطت عدسات الكاميرات العديد من الصور والمواقف الطريفة التي جمعتهم حيث ظهر مدير مهرجان الجونة وهو يلقتط الصور مع ضيوف المهرجان بشكل طريف، بينما حرص البعض منهم أيضا على التقاط صور احتفالية قبل بداية حفل الختام ، كان من بينهم الفنان آسر ياسين أحد أعضاء لجان التحكيم في المهرجان والفنانة بشرى ظهرت كذلك في حفل الختام والإعلامية بوسي شلبي كعادتها من أوائل النجمات اللاتي يحرصن على الانتهاء مبكرًا من إطلالاتهن والظهور على السجادة الحمراء قبل الجميع، ونشرت بوسي عبر حسابها على انستجرام، صورة لها باللوك النهائي قبل بدء حفل ختام المهرجان. وظهرت بوسي شلبي في الصورة مرتدية فستان منفوش باللون الأزرق، كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة عدة فيديوهات خلال كواليس تحضيرها للإطلالة النهائية التي ستظهر بها اليوم في حفل الختام.

A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Oct 30, 2020 at 10:24am PDT

النجمات يستعرضن إطلالاتهن قبل إنطلاق حفل ختام الجونة

هيلدا خليفة الإعلامية اللبنانية كانت من النجمات اللاتي استعرضن إطلالتهن قبل الحفل حيث نشرت خاصية القصص القصيرة على انستجرام، الخاتم الماسي الذي سترتديه في حفل الختام، وعبرت عن إعجابها به، فيما لم تكشف حتى الآن عن إطلالتها النهائية التي ستظهر بها في الحفل، وقد نشر الحساب الخاص بمصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا؛ على انستجرام، عدة صور لبعض النجمات وهن ينهين اللمسات الأخيرة الخاصة بوضع المكياج أو عمل الشعر، ومن بينهم الفنانة نور قدري والمنتجة شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي.