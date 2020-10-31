فى الصحراء.. كريم محمود عبدالعزيز في أحدث ظهور له

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز متابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصورة والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.
وظهر كريم محمود عبد العزيز وهو يستمتع بالجو فى الصحراء وعلق قائلًا: "صحراء مصر"، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.
وفي سياق متصل ينتظر كريم عرض أحدث اعماله السينمائية وهو فيلم” موسي” الذي من المقرر عرضه قريبًا ويشارك في بطولة كل من صبري فواز، محمود حافظ، عبدالرحمن القليوبي، أحمد حاتم، عمرو الشناوي، محمد جمعة وعدد من النجوم الاخرين هو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
وشارك كريم في السباق الرمضان الماضي من خلال مسلسل” الاختيار“ حيث ظهر كضيف شرف وشارك في بطوله كل من عفاف رشاد، النجم أمير كرارة، الفنانة دينا فؤاد، ضياء، أحمد العوضي، محمد دياب، سارة عادل، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم،إسلام حافظ، إنعام سالوسة، وعدد من ضيوف الشرف منهم أياد نصار، إيهاب فهمي وأخرين، وتأليف باهر دويدرا، وإنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.
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