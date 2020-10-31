ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع والدتها بصورة جديدة

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو الماضي.

شهد برومو فيلم "توأم روحي" الذى طرحه المنتج أحمد السبكي ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوي ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.

وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.



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