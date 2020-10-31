ربنا يسعدكم.. شريف رمزي يهنئ بشرى بمناسبة خطوبتها

احتفلت الفنانة بشرى مساء أمس الجمعة، بخطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ونشر شريف رمزي صورًا له بصحبة بشري من الجونة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق قائلًا "ألف مليون مبروك لحبيبتي بشري و حبيبي و أخويا سالم هيكل ربنا يسعدكم يا رب"

واقيمت أمس الجمعة ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

يعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.