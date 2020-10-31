هالة صدقي ترقص علي أغنية برج الحوت في الجونة.. فيديو

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من حفل عمرو دياب الذي أقيم امس في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو، وهي تغني وترقص علي أنغام أغنية برج الحوت وعلقت قائلة "حبيبي انا برج الحوت"

ووصل الفنان عمرو دياب، الخميس الماضي، إلى مدينة الجونة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر "دياب"، بصحبة دينا الشربيني والفنانة يسرا بإحدى اليخوت، كما ظهر عمرو دياب على أحد شواطئ الجونة، بصحبة عدد من أصدقائه.

ويُحيي عمرو دياب الحفل الذي تنظمه إحدى شركات الرعاة، بحضور عدد كبير من الفنانين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي.