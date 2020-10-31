فيديو بكاء هيستيري لـ بشرى في حفل خطوبتها وعمرو دياب يشعل سهرة ختام مهرجان الجونة

عمرو دياب شارك في إحياء حفل الـ" After party" في مدينة الغردقة بعد ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وشهد الحفل حضور جمع كبير من المشاركين في المهرجان، كما فاجئت الفنانة بشرى الحضور بالإعلان عن خطوبتها بعد انتهاء حفل ختام المهرجان.

عمرو دياب يحيي حفل خاص في ختام مهرجان الجونة

عمرو دياب بدأ حفل الـ" After party" المنتظر بعد انتهاء فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وسط حضور كبير من النجوم المشاركين في ختام المهرجان، عمرو دياب قدم خلال حفله العديد من الأغاني كما دخل في أكثر من حوار مع المتواجدين في الحفل الذين طلب بعضهم أكثر من أغنية ليقدمها النجم المصري والذي قدم أغنية "ليلي نهاري"، و"ده لو اتساب"، وكذلك أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "الجو جميل" والتي أطلقها خلال الأيام الماضية عبر إحدى التطبيقات الغنائية.

عمرو دياب يظهر بالشعر الأصفر

عمرو دياب حظي حفله كذلك باهتمام كبير من قبل النجوم الذين تواجدوا في الحفل، حيث بث العديد منهم مقاطعا منه عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالته الجديدة وشعره الأصفر الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية، وكان الفنان تامر حسني قد أعلن عن استعداده لإحياء حفل في الجونة من أجل الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وهو ما جعل البعض يعتقد إنه سيحيي حفل ختام مهرجان الجونة، لكنه عاد وقام بالإعلان عن إلغاء حفله في الجونة، وقال إنه أجل حفل إطلاق الألبوم لكي يقيمه في القاهرة بدلاً من الجونة، وربط الجمهور بين مشاركة عمرو دياب في مهرجان الجونة بأنه تسبب في إلغاء حفل تامر حسني، بسبب تخوف الأخير من المقارنة بحفل عمرو دياب وعدم الاستفادة من المهرجان في الترويج للألبوم كما كان متوقع.

أغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة قد شهد حفل ختامه طرح أغنية "دقي يا مزيكا" للنجم اللبناني رامي عياش، والتي صعد على مسرح الحفل وشارك في أدائها معه عدد من النجوم والنجمات، من بينهم الفنانة يسرا وليلى علوى والإعلامية هيلدا خليفة وأمينة خليل وأروى جودة، وتارا عماد، ومحمد فراج، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع نابلسي، وقد طلبت مقدمة الحفل ناردين فرج من النجوم الصعود على خشبة المسرح من أجل تقديم الأغنية بشكل مباشر أمام الجمهور، وذلك بعد انتهاء توزيع جوائز المهرجان، وقد ظهر الفنان رامي عياش وهو يقبل يد الفنانة يسرا بعد صعودها على خشبة المسرح، كما ظهرت الفنانة شيرين رضا وهي ترقص على أنغام الأغنية الجديدة.

خطوبة بشرى بعد ختام فعاليات مهرجان الجونة

بشرى على هامش حفل ختام مهرجان الجونة فاجئت الجمهور بعدما ظهرت باكية في حفل خطوبتها المصغر، بحضور العديد من زملائها الذين يشاركون في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بشرى تردد أنها على علاقة بخطيبها سالم هيكل وهو مدير مبيعات بإحدى شركات السيارات، منذ فترة لكنها لم تكشف تفاصيل قصة حبهما، وفضلت عدم الحديث عن أي تفاصيل تخص علاقتها به في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وظهرت بشرى في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم خطيبها بوضع خاتم الخطوبة في يديها، وظهر عليها علامات التأثر بينما ساندها الفنان خالد الصاوي الذي تواجد بجوارها أثناء هذه اللحظة، كما انتشرت العديد من الصور التي تجمعهما مع بين ضيوف المهرجان.