أسر ياسين: الجونة السينمائي له صبغة دولية وعلى مهرجانات العالم الاستفادة من تجربته

أكد النجم اسر ياسين عضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة بالجونة السينمائي عن فخره بالمهرجان بعد انتهاء دورته الرابعة، موجها الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير الذي بذلوه لضمان كل الإحتياطات الصحية اللازمة.

وأكد أسر ياسين أن المهرجان العالمية عليها الإستفادة بتجربة مهرجان الجونة السينمائي الذي لا يقل عن أي محفل دولي.