وتابعت فاهيتا الحديث معه، مستنكرة سبب رفضه رغم المبلغ الخيالي المعروض، فقال أحمد فهمي «بيراميدز ممكن يشتري أي حاجة لكن صعب يشتري جمهور الأهلي.. وكمان دول عاوزين واحد عنده طموح أنا معنديش طموح»، ساخرًا من الجملة الشهيرة التي رددها رمضان صبحي -لاعب الأهلي السابق- التي برر بها سبب مفاضلته لـ بيراميدز على القلعة الحمراء.
من جهة أخرى، يستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج.
ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم.
والفيلم تدور أحداثه بشكل كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى أيضًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناس عندها طموح.. أحمد فهمي يقصف جبهة رمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.