تفاصيل زواج درة على هاني سعد فى الجونة

خطفت الفنانة درة الأنظار بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وذلك لأول مرة، بعد أن غابت عن حضور فعاليات المهرجان استعدادا للزواج بعد أيام.

درة رفضت الإدلاء بأي أحاديث لوسائل الإعلام المتواجدة بمهرجان الجونة، تحاشيا لسؤالها عن تفاصيل زواجها من المصمم هاني سعد.

كان الثنائي درة وهاني قد جمعتهما صداقة منذ فترة، وتطورت إلى قصة حب، لكنهما أخفيا تفاصيلها حتى قرروا الزواج في مدينة الجونة بعد ختام فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان.