بإطلالة أنيقة.. هالة صدقى تمدح الماكيرة الخاصة بها

وظهرت فى الصورة برفقة الماكيرة الخاصة بها.

وعلقت قائلة: "سميحه ايوب ، ميكب ارتست هيكون لها مستقبل كبير ايه رايكم".

‏‎يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

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