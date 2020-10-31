شاهد أحدث ظهور لهنادى مهنا برفقة مصطفى خاطر وزوجته

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة . وظهرت هنادى مهنا فى الصورة برفقة النجم مصطفى خاطر وزوجته. وعلقت قائلة: "Ali Moustafa Khater’s baby shower Mabrouk ya habaybi w rabena yehfazo w yekhaleeko lee w teshoufoo as3ad w anga7 wahed fel donia". اقرأ أيضا: وتصدر الفنان أحمد خالد صالح منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين. واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن. وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنا وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.

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