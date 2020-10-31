الآثار تكشف عن أسعار ومواعيد زيارة متحف شرم الشيخ

كشف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار عن أسعار تذاكر متحف شرم الشيخ، الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ويعرض نحو 5200 قطعة أثرية منتقاه بعناية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية.

وأشار عثمان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إلى الأسعار هي ٤٠ جنيها للزائر المصري ،و٢٠ جنيها للطالب المصري، و ٢٠٠ جنيه للسائح الأجنبي و١٠٠ جنيه للطالب الأجنبي.

وعن مواعيد الزيارة، أوضح رئيس قطاع المتاحف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرر فتح متحف شرم الشيخ، طوال أيام الأسبوع لفترتين إحداهما صباحية (من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 مساء) والأخرى مسائية (من الساعة 5 مساء وحتى 11 مساء)، وذلك في إطار سياسة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.