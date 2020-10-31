محمود عبد المغني ضيف شرف حلوة الدنيا سكر

انضم الفنان محمود عبد المغنى إلى أسرة مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية،حيث يشارك عبد المغني كضيف شرف في أحداث العمل.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.