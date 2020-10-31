لقاء سويدان تتغزل في حنان مطاوع وهبة مجدى عبر إنستجرام

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر فى الصورة الفنانة حنان مطاوع وهبة مجدى من الجونة. وعلقت لقاء سويدان على الصورة قائلة :" أناقة ورقة و شياكة قمرات ..بحبكم". اقرا أيضا: يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة. المسلسل بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل

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