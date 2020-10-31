ماجد المصري: أرحب بتقديم جزء ثان من مسلسل الوجه الآخر

عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثانى بطولاته في مجال الدراما.

وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"دوت الخليج": "إنه لا مانع لدى من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".

تابع: أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة.

وأضاف ماجد: أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصة في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرا.