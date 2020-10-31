لفتت الفنانة رانيا يوسف الانتباه أمس الجمعة في اختتام فعاليات مهرجان الجونة السنيمائي، صحبة ابنتها نانسي التي ارتدت فستان والدتها الشهير الذي أثار في وقت سابق جدلا واسعا.
وعلقت نانسي على ارتدائها فستان والدتها قائلة: "مش متضايقة من فساتين ماما علشان أنا لابسة واحد منهم، وأنا لبست اللي عمل قلبان"، مستطردة: "ماما شكلها قمر وفيه ناس ضايقتني بسبب الفستان".
وكشفت نانسي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن أول انطباع عندما ارتدت والدتها الفستان المثير للجدل قائلة: "قلتلها بلاش الفستان ده في المهرجان لأن ماحدش هيفهمه، ولكن راحت المهرجان بيه وعملت قلبان، وأنا مبسوطة بالقلبان اللى حصل".
وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على ارتداء ابنتها فستانها قائلة: "الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة". وتابعت "عيالي بيشجعوني على الشقاوة".
وردت رانيا على تساؤلات لميس حول جرأة ملابسها قائلة:"اللي شايف لبسي جريء ميبصلوش".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. فستان رانيا يوسف المثير للجدل مجددا إلى الواجهة: ”عيالي بيشجعوني على... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.