ترند الجونة السينمائي.. بطانة وفستان بـ سرة لـ رانيا يوسف.. وأخرى بـ الكاش مايوه

اختتمت أمس الجمعة 30 أكتوبر، فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وصناع الأعمال المشاركة في فعاليات هذه الدورة.



وخلال فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، كانت العديد من الأحداث التي أثارت الجدل، وتصدرت أخبارها مؤشرات البحث على جوجل، نرصدها فيما يلي منذ لحظة انطلاق المهرجان وحتى نهايته.



ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الرابعة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، المقام الليلة الجمعة 23 أكتوبر، مرتدية فستانا بصلي اللون، مفتوحا من الأمام.



حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الأخيرة، بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم اليوم، وتساءل الكثيرون عن صاحبة هذا الفستان.



أشعلت الفنانة الشابة ياسمين أبو النجا، زوجة المخرج خضر محمد خضر السوشيال ميديا، عند ظهورها حافية القدمين فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة.



خضعت الفنانة الشابة هدى الإتربي، إلى جلسة تصوير مثيرة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وذلك بعد الفستان الجرئ التي أثارت به الجدل في فعاليات الحفل الإفتتاحي يوم الجمعة الماضية 23 أكتوبر.



أشعلت الفنانة التونسية سارة حناشي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة ومثيرة من كواليس اليوم الثالث للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

حالة كبيرة من الجدل أصبحت تثار على الفنانة رانيا يوسف خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ العام الماضي، حينما ظهرت بإطلالة مثيرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالفستان الشهير إعلاميًا بـ "فستان البطانة"، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل في شتى المناسبات فيما بعد.



في مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مع ابنتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والابنة ترتدي فستان الأم الشهير (بدون بطانة).

احتفلت الفنانة بشرى، بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، مدير عام إحدى شركات السيارات، وذلك على السجادة الحمراء؛ بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.



انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصير من كواليس حفل خطبة الفنانة بشرى، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة، بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.