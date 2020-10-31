محمد رمضان يحتفل بتخطى أغنيته "يا حبيبى" مع ميتر جيمس حاجز 40 مليون مشاهدة

احتفل النجم محمد رمضان، بتخطى أغنيته "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى العالمى ميتر جيمس، حاجز 40 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها يوم 6 سبتمبر الماضى، وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يا حبيبى.. 40 مليون مشاهدة.. الحمد لله".

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك. وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي". على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن. يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

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