"كأنه في الجونة".. رانيا فريد شوقي تعلق على صورة لوالدها من "تصميم متابع"

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بنشر صورة والده الذي أهداها لها أحد المعجين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث ظهر ف الصورة وكأنه في مهرجان الجونة السينمائي ,

وعلقت رانيا على الصورة :"أول ما شوفت الصورة قلبي دق وفرحت أوي كأني شوفت أبويا بجد".

ووجهت رانيا رسالة لصاحب الصورة :"تسلم إيدك يا فنان يا مبدع، ربنا يسعدك زي ما اسعدتني".

أخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل "قوت القلوب"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.