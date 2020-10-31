بفستان أنيق.. ميرنا نور الدين تشعل إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها بصور جديدة خلال مشاركتها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميرنا نورالدين بفستان زيتى أنيق .

ونالت الصورة اعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-قمر

-الفستان تحفة

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.