بفستان أزرق طويل.. كارول سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول سماحة فى الصورة بإطلالة انيقة بفستان طويل أزرق

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الأول من يوليو الجاري.

‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.