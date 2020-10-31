بحضور حازم إمام وسيف زاهر.. عمرو دياب: هو في حد لسه بيتفرج على الدوري المصري؟!

قدم النجم عمرو دياب مساء أمس حفلا خاصا عقب ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد كبير من النجوم بجانب بعض الشخصيات الرياضية ومنهم نجم الزمالك حازم إمام، والإعلامى سيف زاهر.

وخلال الحفل هتف عدد من الأشخاص لنادى الزمالك، ليرد البعض الآخر بهتافات مناصرة للنادي الأهلي، فما كان من الهضبة إلا أنه رد: هو فيه حد لسه بيتفرج على الدوري المصري، ليفربول وبس.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم دورته الرابعة بحفل الختام الذي أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي. قدمت الحفل الإعلامية والممثلة ناردين فرج، وتم تكريم الممثل المصري الاستثنائي خالد الصاوي ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الحفل أيضًا، وتحدث الصاوي عن سعادته بهذا التكريم وخاصة أنه يأتي من مهرجان الجونة السينمائي الذي يعتبره واحدًا من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية بأسرها.

إضافة إلى ذلك، فقد أُعلن عن جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر، والتي ستُمنح سنويًا لدعم صناع الأفلام المصريين الشباب، وتُقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار أمريكي.

الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.