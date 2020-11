انطلاق فيلم خط دم على منصة شاهد VIP

أصبح فيلم خط دم من بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم متاحًا للمشاهدة أمام الجمهور المشترك في منصة شاهد VIP، وينطلق الفيلم الذي يعتبر أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء، ابتداءً من 30 أكتوبر في ظل الاحتفال بأعياد الهالوين.

يدور الفيلم حول الحيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة، الفيلم هو أول عمل روائي طويل للمخرج رامي ياسين.

أحدث أعمال ظافر هو الجزء الثاني من المسلسل اللبناني الرومانسي عروس بيروت الذي انطلق على قناة MBC4 مع بداية شهر أكتوبر، والمسلسل العالمي The Eddy الذي عرض على شبكة نتفليكس في مايو الماضي، كما شارك في الحملة الإعلانية الناجحة لشركة اتصالات إميرالد، والذي حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال أسبوعين على فيسبوك.

ظافر العابدين أسس مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها: Children of Men (2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest (2012) والفيلم البريطاني Rise of the Footsoldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية، كما أنه يحرص على التواجد المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ وكانت أحدث أعماله بها مسلسل ليالي أوجيني (2018) الذي تدور أحداثه خلال الأربعينات من القرن الماضي، وفي العام السابق قدم المسلسلين الناجحين كاراميل وحلاوة الدنيا الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت.