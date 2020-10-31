انطلاق فيلم خط دم على منصة شاهد VIP

أصبح فيلم خط دم من بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم متاحًا للمشاهدة أمام الجمهور المشترك في منصة شاهد VIP، وينطلق الفيلم الذي يعتبر أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء، ابتداءً من 30 أكتوبر في ظل الاحتفال بأعياد الهالوين.

يدور الفيلم حول الحيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة، الفيلم هو أول عمل روائي طويل للمخرج رامي ياسين.

أحدث أعمال ظافر هو الجزء الثاني من المسلسل اللبناني الرومانسي عروس بيروت الذي انطلق على قناة MBC4 مع بداية شهر أكتوبر، والمسلسل العالمي The Eddy الذي عرض على شبكة نتفليكس في مايو الماضي، كما شارك في الحملة الإعلانية الناجحة لشركة اتصالات إميرالد، والذي حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال أسبوعين على فيسبوك.

ظافر العابدين أسس مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها: Children of Men (2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest (2012) والفيلم البريطاني Rise of the Footsoldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية، كما أنه يحرص على التواجد المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ وكانت أحدث أعماله بها مسلسل ليالي أوجيني (2018) الذي تدور أحداثه خلال الأربعينات من القرن الماضي، وفي العام السابق قدم المسلسلين الناجحين كاراميل وحلاوة الدنيا الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت.