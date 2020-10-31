أطلق المطرب الشاب علي حسين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أغنيته الجديدة بعنوان "حالف" التي قدمها باللهجة العراقية، الأغنية حققت نسبة استماع عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغة مائة ألف مرة في الساعات الأولى من إطلاقها.
ويستعد "علي"، لتصوير الأغنية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بتقنية الفيديو كليب، الأغنية كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع عبد الله الهميم.
وقام عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي الخليجية التي تضم عدد كبير من الاعضاء بمشاركة الأغنية لديها بناءا على طلب اعضائها.
على صعيد أخر يسجل علي قريبا مجموعة من الأغنيات باللهجة المصرية على أن يصور إحداها بتقنية الفيديو كليب في العاصمة المصرية.
ويفاضل حاليا بين إطلاق ألبومه كاملا أو أغنية بطريقة السينجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 100 ألف مستمع لـ علي حسين في أولى ساعات طرح «حالف» عبر التواصل الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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