وجوه تقدم عرض تاج الجزيرة في ساقية الصاوي الإثنين المقبل

تقدم فرقة وجوه المسرحية يوم الإثنين القادم العرض المسرحي تاج الجزيرة، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك.

يناقش عرض تاج الجزيرة فكرة الهجرة غير الشرعية وتتوالى أحدث المسرحية إلى أن يتجه شابين للسفر عن طريق الهجرة غير الشرعية ويهبطون على جزيرة ما ويصبح أحد الشابين ملك على هذه الجزيرة.

الجدير بالذكر أن العرض المسرحي تاج الجزيرة تم عرضه فى شهر مارس الماضى قبل جائحة كورونا بمسرح رومانس.

عرض تاج الجزيرة تأليف آدم سلامة بطولة ميسرة النجار، هاشم سيد، محمد حموظة، أحمد مجدي، محمد محسن، أحمد ماندو، إسلام حسين، كرم طرخان، هادي فضل موسيقى شاندو إضاءة محمد رجب الخطيب ديكور محمد صبحي رؤية وإخراج محمد عبدالهادى.