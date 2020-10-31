نشرت النجمة ميريهان حسين صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة. وتألقت ميريهان حسين بجمبسوت باللون الأسود والفضى القصير. ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى: -قمررر -ايه اللبس الحلو ده -احلى واحدة لبست فى الجونة ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاة باللون البيج الجذاب. ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفلة. ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدًا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمُتحمس لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث ظهور لـ ميريهان حسين عبر إنستجرام.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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