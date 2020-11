وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز 90 عاما

وشون كونري، هو ممثل أسكتلندي، ولد في 25 أغسطس 1930 بمدينة أدنبره بأسكتلندا وفيما يلي نستعرض 17 معلومة عن حياته الشخصية والمهنية.

1- كان والداه فقيرين، حيث اعتاد أن ينام في درج الدولاب، لأن والديه لم يستطيعا تحمل تكاليف شراء سرير له.

2- عمل فى بداية حياته كعامل بناء، وبائع لمنتجات الألبان ومنظف لأكفان الموتى.

3- بدأ لعب رياضة كمال الأجسام منذ سن الثامنة عشر، ومنذ عام 1951 تدرّب بشكلٍ مكثف مع مدرب سابق في الجيش البريطاني يدعى "إلينجتون".

4- بدأ تدخين السجائر عندما كان عمره 9 أعوام.

5- الأخ الأكبر للممثل المتقاعد "نيل كونري".

6- فى عام 1955 حصل على أول دور له في إحدى حلقات المسلسل الشهير "ديكسون الأخضر"، وأشترك في أول فيلم سينمائي فى عام 1959 بعنوان "Darby O'Gill and the Little People".

7- أول من جسد شخصية جيمس بوند، وتعتبر محطة مهمة في حياته، حيث قدم ستة أفلام من السلسلة الشهيرة هي؛ "Dr. No" عام 1962، و"From Russia with love" عام 1963، و"Goldfinger" عام 1964، و"Thunderball" عام 1965، و"You Only Live twice" عام 1967، و"Diamonds Are Forever" عام 1971، ثم قدم هذا الدور لسابع مرة في نسخة جديدة لفيلم "Thunderball" والذى يحمل اسم "Never Say Never Again" عام 1983.

8- رفض لعب شخصية "Gandalf" فى سلسلة أفلام "Lord of The Rings" بحجة أنه لم يفهم القصة، وقد كلفه هذا القرار 450 مليون دولار كان من الممكن أن يحصل عليهم.