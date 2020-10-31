محمد رمضان يطعم الدببة بيديه فى إحدى الحدائق.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا له.

وظهر محمد رمضان في الفيديو من إحدى حدائق الحيوانات وهو يتصور بجانب الدببة.



وآخر أعمال رمضان كانت كليب يا حبيبي ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".