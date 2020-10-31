الفنانة السورية رباب كنعان تعلن اعتزالها الفن

فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان، الجمهور والمتابعين لحسابها الخاص على موقع ”فيسبوك“، اليوم السبت، بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن تكشف السبب وراء ذلك.
وكتبت الفنانة السورية التي أكدت أن هذه الصفحة هي الوحيدة التابعة لها والتي تعلن من خلالها هذا الخبر: ”عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي“.
وأحدث هذا الخبر تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومحبيها، وسط استغراب من جانب البعض بشأن هذا القرار، خاصة أنها لم تمهد له مسبقا أو تشير إلى أنها تفكر في الأمر، غير أن البعض تمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها.
وقدمت الفنانة السورية العديد من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، حيث اشتهرت بشخصية ”مايا“ في مسلسل ”الفصول الأربعة“، بينما كانت آخر مشاركة فنية لها في المسرح كمخرجة مساعدة لمسرحية ”أدرينالين“.
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