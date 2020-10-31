أخبار الفن.. تفاصيل زواج درة.. أحمد فهمي يقصف جبهة رمضان صبحي.. رانيا منصور تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

خطفت الفنانة درة الأنظار بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وذلك لأول مرة، بعد أن غابت عن حضور فعاليات المهرجان استعدادا للزواج بعد أيام.

نشر الفنان أحمد فهمي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" أثناء حلقته مع "أبلة فاهيتا" ببرنامج «لايف من الدوبليكس»، والتي تطرق فيها للحديث عن انتمائه للنادي الأهلي.

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصير من كواليس حفل خطبة الفنانة بشرى، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة، بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

نشرت الفنانة الشابة هدى الإتربي، صورا لها عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، من مشاركتها في فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 30 أكتوبر.



تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "إنستجرام"، عدة صور لـ الفنانة رانيا منصور، من إطلالتها على السجادة الحمراء أمس، الجمعة 30 أكتوبر، في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الموسيقى العربية.



أفادت وكالات الأنباء العالمية، بوفاة النجم العالمي شون كونري - بطل أفلام جيمس بوند - عن عمر ناهز 90 عامًا، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الوفاة وموعد الجنازة.

