فيلم بويكا.. يستعرض مشكلة التنمر والكراهية وأشكال الرق في العصر الحديث

انتهى المخرج "محمود خلف محمود" من تصوير فيلم "بويكا" وجارٍ عمل المونتاج للاستعداد للمشاركة ضمن السباق المنتظر في الدورة الحادية عشرة لـ مهرجان أفلام يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

فيلم "بويكا" تدور أحداثه حول قضية إنسانية إجتماعية لشخص يحمل اسم "بويكا" يتعرض لمشاكل وضغوطات نفسية تمارس عليه من الآخرين في حياته الشخصية، حيث إن الفيلم به إسقاط ورمزية على مشكلة التنمر والكراهية للآخر وكذلك أشكال الرق في العصر الحديث.

الجدير بالذكر هو أن بعد مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية، لا يزال نحو 29.8 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون لأشكال جديدة ومتنوعة من العبودية، بحسب مؤشر جديد يقوم بتصنيف 162 دولة، وهذا ضمن التقرير التي أعدته مؤسسة "ووك فري فاوندايشين" الأسترالية التي تهتم بحقوق الإنسان بعنوان "مؤشر الرق العالمي".

الفيلم القصير "بويكا" من تمثيل فريق الأحلام، وهو بطولة كل من أحمد عبد الصبور، سماح المصري ، سامية المصيلحي.

والفيلم من تأليف "إسلام شاهين"، ومن إخراج "محمود خلف"، ومن إنتاج "خالد الفوال".